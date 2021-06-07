МВД утвердило правила доставления нетрезвых граждан в вытрезвители

Министерство внутренних дел РФ утвердило порядок, в соответствии с которым нетрезвых граждан будут доставлять в вытрезвители и отделения полиции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно решению МВД, граждан в состоянии опьянения, неспособных передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, будут забирать из общественных мест или транспорта в медучреждения или вытрезвители.

Также полицейские смогут доставлять нетрезвых лиц из домов и квартир в медицинские или специализированные организации, либо в отделения полиции, по письменному заявлению находящихся в жилище людей.

При этом правоохранители обязаны в случае необходимости оказать нетрезвому гражданину первую помощь или же вызвать врачей. Кроме того, полиция должна обеспечить сохранность имущества лиц, обнаруженных в состоянии опьянения.

Госдума в декабре приняла закон о восстановлении системы медицинских вытрезвителей в России, напоминают «Невские новости». Полицейских наделят полномочиями доставлять пьяных, неспособных передвигаться и ориентироваться в пространстве, в вытрезвители на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений. При этом сами вытрезвители будут создаваться в соответствии с соглашениями о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве, отмечает «Свободная пресса».

