Минздрав пояснил условия доставки пьяных в вытрезвители
Россиян будут помещать в вытрезвители только в беспомощном состоянии и в случае угрозы жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.
Госдума в декабре приняла закон о восстановлении системы медицинских вытрезвителей в РФ. Позже президент страны Владимир Путин подписал документ, согласно которому сотрудников полиции наделят полномочиями доставлять пьяных в вытрезвители на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений, напоминают Известия.
Как отметили в Минздраве, речь не идёт о принудительном удержании граждан в состоянии опьянения в вытрезвителях.
Также в ведомстве подчеркнули, что регионы, учитывая потребности, будут самостоятельно принимать решение о создании вытрезвителей. В правилах организации их работы пропишут виды помощи, оказываемые в таких учреждениях. Регламент деятельности вытрезвителей будет утверждён совместно Минздравом, Минтрудом и МВД.
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