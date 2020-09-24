Британия обновила рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

В Великобритании число подтверждённых за минувшие сутки случаев заражения СOVID-19 составило 6 634. Это стало самым высоким показателем с момента начала пандемии коронавирусной инфекции, заявили в Минздраве страны. Жертвами COVID-19 за сутки стали 40 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом в Британии превышает 416 тысяч, скончались почти 42 тысячи человек.

Джонсон увидел признаки второй волны COVID-19 в Европе

К слову, ранее премьер-министр объявил о серии новых ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Он добавил, что в том случае, если они не помогут сдержать распространение COVID-19, правительство не исключает введение нового локдауна.

Добавим, Борис Джонсон ранее заявил, что после перенесенного COVID-19 у него ухудшилось зрение. Он отметил, что надел очки для зрения впервые за много лет.

О том, что британский премьер-министр заразился коронавирусом стало известно 27 марта. В ходе лечения он попал в реанимацию 6 апреля, через несколько дней его перевели в обычную палату. Вернулся к исполнению своих обязанностей Борис Джонсон 27 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонКарантинКоронавирусВеликобритания
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