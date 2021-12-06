В Британии спрогнозировали более смертоносную пандемию

Следующая пандемия может быть более смертоносной, чем COVID-19. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на одного из создателей вакцины AstraZeneca Сару Гилберт.

По словам ученой, «это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования». Она отметила, что новая болезнь может быть более заразной.

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Гилберт добавила, что существующие вакцины могут быть менее эффективными для предотвращения заражения очередного штамма коронавируса «Омикрон».

По состоянию на 6 декабря, количество заболевших COVID-19 в мире составляет 265,9 миллионов человек. За минувшие сутки умерло 5,3 миллиона жителей планеты.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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