В Британии спрогнозировали более смертоносную пандемию
Следующая пандемия может быть более смертоносной, чем COVID-19. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на одного из создателей вакцины AstraZeneca Сару Гилберт.
По словам ученой, «это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования». Она отметила, что новая болезнь может быть более заразной.
Гилберт добавила, что существующие вакцины могут быть менее эффективными для предотвращения заражения очередного штамма коронавируса «Омикрон».
По состоянию на 6 декабря, количество заболевших COVID-19 в мире составляет 265,9 миллионов человек. За минувшие сутки умерло 5,3 миллиона жителей планеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru