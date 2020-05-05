В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации

Британский национальный центр по кибербезопасности (NCSC) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США сообщили о масштабных кибератаках, которым подверглись медицинские организации. Об этом сообщает Sky News, подчеркивая, что в их совместном заявлении отмечается, что атаки были совершены на организации, занимающиеся борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что с целью предотвращения дальнейших атак NCSC и CISA выпустили для работников медицинских учреждений рекомендации по смене личных паролей и переходу на двухфакторную аутентификацию.

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В середине апреля НСН писала, что специалисты компании Group-IB зафиксировали несколько DDoS-атак на инфраструктуру российской столицы, в том числе на сайт mos.ru.

Как заявил журналистам гендиректор компании Илья Сачков, атаки начались еще в феврале.

В свою очередь глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, что оформление цифровых пропусков на сайте mos.ru продолжается, несмотря на продолжающиеся атаки.

Напомним, электронные пропуска в Москве начали выдавать с 13 апреля. С 15 числа их наличие для поездок стало обязательным.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:КоронавирусСШАВеликобританияКибератаки
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