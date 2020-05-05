В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации

В середине апреля НСН писала, что специалисты компании Group-IB зафиксировали несколько DDoS-атак на инфраструктуру российской столицы, в том числе на сайт mos.ru.



Как заявил журналистам гендиректор компании Илья Сачков, атаки начались еще в феврале.



В свою очередь глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, что оформление цифровых пропусков на сайте mos.ru продолжается, несмотря на продолжающиеся атаки.



Напомним, электронные пропуска в Москве начали выдавать с 13 апреля. С 15 числа их наличие для поездок стало обязательным.

