Британия вышла на второе место по смертности от COVID-19

В Британии число жертв COVID-19 за сутки увеличилось на 693, до 29 427 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы МИД Доминика Рааба. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 4 406 - до 194 990.

Таким образом Великобритания, оставив позади Италию, вышла на второе место в мире по числу умерших с подтверждённой коронавирусной инфекцией. На первой строчке располагаются США.

К слову, в России, за минувшие сутки было выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом число инфицированных в РФ возросло до 155 370 человек. Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах.