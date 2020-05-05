Британия вышла на второе место по смертности от COVID-19
В Британии число жертв COVID-19 за сутки увеличилось на 693, до 29 427 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы МИД Доминика Рааба. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 4 406 - до 194 990.
Таким образом Великобритания, оставив позади Италию, вышла на второе место в мире по числу умерших с подтверждённой коронавирусной инфекцией. На первой строчке располагаются США.
К слову, в России, за минувшие сутки было выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом число инфицированных в РФ возросло до 155 370 человек. Новые случаи заражения зарегистрированы в 83 регионах.
Ранее НСН писала, что очевидными преимуществами в борьбе с коронавирусной инфекцией обладают только две меры — это мытье рук и соблюдение социальной дистанции. Об этом заявил эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юхан Гизеке.
При этом, по словам Гизеке, преимущества других, жестких мер в борьбе с распространением COVID-19 не очевидны. В частности, как напомнил эпидемиолог, власти Швеции не считают нужным ужесточать пограничный контроль, поскольку в каждой стране есть растущие очаги коронавируса. Поэтому беспокоиться об «импорте» болезни из-за рубежа смысла нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- В Госдуме предположили причины ухода главы Нижнего Новгорода
- Лукашенко пожелал заразившемуся COVID-19 Мишустину скорейшего выздоровления
- УЕФА начал возврат денег за билеты на матчи ЧЕ-2020
- Герой России обвинил в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево весь экипаж
- Онищенко скептически отнесся к открытию антитела против коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru