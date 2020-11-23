Борис Джонсон заявил, что вакцинация от COVID-19 в Великобритании будет добровольной
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вакцинация от COVID-19 будет проводиться с добровольного согласия пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию британского премьера.
Однако, несмотря на это, британские власти заявили о намерении к Пасхе, которая пройдет 4 апреля, привить от COVID-19 большую часть тех жителей страны, которые находятся в зоне высокого риска заражения. Джонсон отметил, что власти рекомендуют привиться всем, вне зависимости от возраста и состояния здоровья.
Премьер подчеркнул, что вакцина поможет защитить не только себя, но и окружающих людей. Он негативно оценил риторику людей, которые "выступают против вакцин". Как отмечает агентство, предварительные результаты исследований вакцины, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, демонстрируют эффективность препарата в районе 70%.
От последствий заражения COVID-19 в Великобритании скончались более 55 тысяч человек. Это антирекорд по смертности в Европе.
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