В Британии определили лучшие европейские города по качеству жизни

Первую тройку возглавил Таллин из-за низкого уровня преступности и стоимости и несмотря на недостаток зелени, лесов и детских площадок. Несомненным плюсом Таллина стал бесплатный общественный транспорт – эксклюзив в крупных европейских городах. Благодаря этому удалось добиться понижения уровня шума и загрязнения воздуха, а также использования личных автомобилей.

Бухарест и Лиссабон расположились на втором и третьем местах рейтинга соответственно. Дублин оказался на четвертом месте. Первую пятерку замкнула чешская Прага.

В первой десятке также оказались Рейкьявик, Париж, Лондон, Хельсинки и Цюрих.

Столица Франции, по оценке экспертов, оказалась самой зеленой в Европе – здесь много парков, водоемов, детских площадок. А по выходным целые кварталы в Центре Парижа становятся пешеходными, магистрали превращаются в променады.

Основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов на заседании круглого стола в пресс-центре НСН , предложил несколько интересных мест, куда можно было бы отправиться в новогодние праздники, чтобы россияне обртили внимание на красоты родной страны, а не улетали на отдых заграницу.

«Это, например, плато Путорана, где находятся красивейшие водопады России. На Дальнем Востоке есть возможность пожить в чуме, узнать на практике, что такое чукотский быт. На Новый год может отправиться в Якутию, в заповедник «Ленские столбы». Бюджет вполне доступный. Там можно побывать в парке вечной мерзлоты, увидеть под землей ледяные фигуры. В Архангельской области можно побывать в карстовой пещере, увидеть незамерзающий водопад. Можно отправиться в Кенозерский парк. На Кольском полуострове можно увидеть оленей, попутешествовать на собачьих упряжках. Увидеть северное сияние. Желаю однажды все открыть новый год новым путешествием», - пожелал Мамонтов.





