Ломидзе: каждая открытая страна дает надежду на возврат к путешествиям
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Россияне вернули в рамках программы туристического кэшбека 4 млрд рублей
За все время действия акции продажи туров с кешбеком были проданы поездки общей стоимостью четыре миллиарда рублей. Об этом сообщает Ростуризм.
Майя Ломидзе: «Скоро стартует последняя неделя этой акции. Она действовала с 15 октября, и до 5 декабря есть еще возможность приобрести туры, в том числе на новогодние каникулы. Акция показала растущий спрос и интерес наших туристов к путешествиям по России. В общем-то, 20 процентов стоимости тура никогда не возвращалось нашим путешественникам», – отметила в интервью НСН Майя Ломидзе.
Туроператоры открыли бронирование туров на следующее лето
Ведущие туроператоры открыли раннее бронирование туров по России на лето 2021 года.
Майя Ломидзе: «Традиционно, акции раннего бронирования предполагают скидку в 30-35 процентов. Конечно, люди боятся пока бронировать активно лето, но количество запросов и интерес явно высокие. Мы надеемся, что в январе-феврале этот интерес превратится в реальные продажи», – поделилась она с НСН.
Иностранцам в Турции не требуется соблюдать комендантский час
С 20 ноября на всей территории Турции и на неопределенный срок вводится комендантский час. Заведения общепита будут работать только на вынос и на доставку. Людям старше 65 лет и моложе 20 лет ограничен выход из дома.
Майя Ломидзе: «Известие об этом вызвало беспокойство у наших туристов. Но, как выяснилось, иностранцам не требуется соблюдать комендантский час. И хотя в ресторанах не посидишь, все же есть возможность погулять, купить продукты навынос и, возможно, поужинать у себя в номере», – сказала она в эфире НСН.
Ограничения из-за коронавируса ужесточаются в Сербии
Сербия с сегодняшнего дня ввела новые ограничения из-за коронавируса. Ужесточается контроль за соблюдением масочного режима, есть ограничения в сфере торговли, общественного питания, а также по мероприятиям.
Майя Ломидзе: «Это еще одно зарубежное направление, которое пользуется повышенным спросом в виду практически полного отсутствия Европы на туристической карте в этом году. Поездки в Сербию – это, в основном, поездки на викэнд. Это культурный, неспешный, познавательный отдых в самом сердце Европы. Несмотря на усиление ограничений, как минимум, по Белграду погулять будет можно», – подчеркнула она в беседе с НСН.
Венесуэла открыла авиасообщение с Россией
С 23 ноября открылось коммерческое авиасообщение между Россией и Венесуэлой.
Майя Ломидзе: «Каждый день наши туристы спрашивают, куда они еще могут полететь. На данный момент открыто совсем немного зарубежных направлений. Тем не менее, каждый день появляются и хорошие новости. И хотя не все открывающиеся направления можно назвать хитами туристических продаж, но все же, каждое новое направление вселяет надежду, что вот-вот мы вернемся к докризисным путешествиям. Напомню, Венесуэла – страна безвизовая», – подытожила в разговоре с НСН Майя Ломидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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