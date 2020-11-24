Ломидзе: каждая открытая страна дает надежду на возврат к путешествиям

Майя Ломидзе: «Каждый день наши туристы спрашивают, куда они еще могут полететь. На данный момент открыто совсем немного зарубежных направлений. Тем не менее, каждый день появляются и хорошие новости. И хотя не все открывающиеся направления можно назвать хитами туристических продаж, но все же, каждое новое направление вселяет надежду, что вот-вот мы вернемся к докризисным путешествиям. Напомню, Венесуэла – страна безвизовая», – подытожила в разговоре с НСН Майя Ломидзе.

