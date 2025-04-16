ФСБ не подтвердила применение звуковых пушек на протестах в Белграде

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) не выявила применения акустических установок сербскими правоохранителями во время массовых акций в Белграде 15 марта. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, представив в телеобращении итоги расследования, проведенного при участии российских специалистов.

По словам сербского лидера, эксперты ФСБ провели комплексный анализ, включавший техническое изучение звукового оборудования, используемого МВД Сербии, проверку видео- и аудиоматериалов с места событий, анализ медицинских показателей силовиков, находившихся на месте, а также испытания на полигоне с участием животных. В результате, как подчеркнул Вучич, был сделан «категорический вывод» о том, что звуковые пушки, находящиеся на вооружении полиции, в ходе протестов не применялись.

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Поводом для проверки стали заявления оппозиционного политика и бывшего главы Генштаба Сербии Здравко Поноша, утверждавшего, что во время акции памяти жертв обрушения навеса в Нови-Саде участники протестов услышали резкий шум, вызвавший панику. Видеозаписи с места вызвали резонанс в соцсетях, а сам Понош обвинил власти в использовании звукового оружия.

Минобороны, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии ранее категорически отвергли эти обвинения. Вучич, в свою очередь, выразил готовность покинуть пост президента, если будет представлено хотя бы одно доказательство применения подобного устройства. Он также поручил министру юстиции выяснить, кто стоит за распространением информации о «звуковом нападении», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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