ФСБ не подтвердила применение звуковых пушек на протестах в Белграде

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) не выявила применения акустических установок сербскими правоохранителями во время массовых акций в Белграде 15 марта. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, представив в телеобращении итоги расследования, проведенного при участии российских специалистов.

По словам сербского лидера, эксперты ФСБ провели комплексный анализ, включавший техническое изучение звукового оборудования, используемого МВД Сербии, проверку видео- и аудиоматериалов с места событий, анализ медицинских показателей силовиков, находившихся на месте, а также испытания на полигоне с участием животных. В результате, как подчеркнул Вучич, был сделан «категорический вывод» о том, что звуковые пушки, находящиеся на вооружении полиции, в ходе протестов не применялись.