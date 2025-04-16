В Брянской области сгорели 18 домов после ударов БПЛА
В результате ударов беспилотников по ряду населенных пунктов Брянской области были полностью уничтожены 18 жилых домов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, также пострадали два хозяйственных строения, а повреждения зафиксированы в здании школы и социально-культурного центра.
Как уточнил глава региона, атаки произошли в течение дня 16 апреля и затронули села Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Богомаз отметил, что удары наносились с применением дронов-камикадзе и привел произошедшее как пример целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru