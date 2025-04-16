В Брянской области сгорели 18 домов после ударов БПЛА

Как уточнил глава региона, атаки произошли в течение дня 16 апреля и затронули села Хоромное, Любечане, Новый Ропск, Зерново и Сопычи. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Богомаз отметил, что удары наносились с применением дронов-камикадзе и привел произошедшее как пример целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

