Сделка по ископаемым между Украиной и США может быть подписана в среду
Украина и США намерены подписать промежуточный документ по соглашению о сотрудничестве в сфере ископаемых ресурсов уже в среду, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Его слова приводит агентство РБК-Украина.
По данным Качки, речь идет о кратком меморандуме, подготовленном американской стороной. Он отметил, что стороны согласовывают последние формулировки и рассчитывают зафиксировать достигнутые договоренности документально уже сегодня.
Чиновник уточнил, что документ станет промежуточным результатом переговоров и не будет являться финальной версией соглашения. По его словам, окончательный текст еще требует доработки и вряд ли будет готов до конца текущей недели. В частности, продолжается адаптация предложений США для их практической реализации.
Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о прогрессе в переговорах и выразила надежду на скорое завершение формализации документа. Очный этап обсуждений между Киевом и Вашингтоном планируется возобновить 24 апреля, передает «Радиоточка НСН».
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