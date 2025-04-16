Сделка по ископаемым между Украиной и США может быть подписана в среду

Украина и США намерены подписать промежуточный документ по соглашению о сотрудничестве в сфере ископаемых ресурсов уже в среду, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Его слова приводит агентство РБК-Украина.

По данным Качки, речь идет о кратком меморандуме, подготовленном американской стороной. Он отметил, что стороны согласовывают последние формулировки и рассчитывают зафиксировать достигнутые договоренности документально уже сегодня.