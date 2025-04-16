Сделка по ископаемым между Украиной и США может быть подписана в среду

Украина и США намерены подписать промежуточный документ по соглашению о сотрудничестве в сфере ископаемых ресурсов уже в среду, сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Его слова приводит агентство РБК-Украина.

По данным Качки, речь идет о кратком меморандуме, подготовленном американской стороной. Он отметил, что стороны согласовывают последние формулировки и рассчитывают зафиксировать достигнутые договоренности документально уже сегодня.

США и Украина подпишут меморандум по соглашению об ископаемых

Чиновник уточнил, что документ станет промежуточным результатом переговоров и не будет являться финальной версией соглашения. По его словам, окончательный текст еще требует доработки и вряд ли будет готов до конца текущей недели. В частности, продолжается адаптация предложений США для их практической реализации.

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о прогрессе в переговорах и выразила надежду на скорое завершение формализации документа. Очный этап обсуждений между Киевом и Вашингтоном планируется возобновить 24 апреля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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