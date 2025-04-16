Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Собянин отметил, что в МГТУ им. Баумана ведется подготовка более 4,5 тысяч студентов по специальностям, связанным с освоением космоса. В ходе визита Путину продемонстрировали передовые исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов как в космической, так и в других высокотехнологичных сферах.

Мэр напомнил, что университет традиционно считается кузницей кадров для отечественной ракетно-космической отрасли. Среди его выпускников — легендарные конструкторы Сергей Королев, Владимир Бармин, Николай Пилюгин, а также более десятка космонавтов, передает «Радиоточка НСН».

