Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Президент России Владимир Путин 16 апреля осмотрел обновленный кампус Московского государственного технического университета имени Баумана. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что развитие вуза стало возможным благодаря федеральному проекту «Создание сети современных кампусов», реализуемому в рамках нацпроекта «Наука и университеты». По его словам, новый кампус стал первым завершенным объектом в рамках этой инициативы и одним из самых масштабных проектов в сфере высшего инженерного образования в России.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Собянин отметил, что в МГТУ им. Баумана ведется подготовка более 4,5 тысяч студентов по специальностям, связанным с освоением космоса. В ходе визита Путину продемонстрировали передовые исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов как в космической, так и в других высокотехнологичных сферах.

Мэр напомнил, что университет традиционно считается кузницей кадров для отечественной ракетно-космической отрасли. Среди его выпускников — легендарные конструкторы Сергей Королев, Владимир Бармин, Николай Пилюгин, а также более десятка космонавтов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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