Порошенко стал обвиняемым по делу о госизмене и поставках угля из Донбасса

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) официально предъявлено обвинение в рамках дела о государственной измене и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщил украинский политолог Петр Олещук.

По его словам, 16 апреля обвинительный акт был направлен в суд, и материалы так называемого «угольного дела» переданы для рассмотрения по существу. Олещук отметил, что защите Порошенко потребовалось почти три года на ознакомление с материалами, в течение которых, по его утверждению, экс-президент игнорировал действия следствия.

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Речь идет о событиях 2014-2015 годов, когда, по версии украинских правоохранительных органов, Порошенко организовал схему поставок угля из территорий, находившихся под контролем ДНР и ЛНР, что, как утверждается, привело к усилению энергетической зависимости Украины от России. Общий объем сделок, по данным следствия, составил порядка 1,5 миллиардов гривен, что эквивалентно примерно $365 миллионам.

В случае признания вины Порошенко может быть приговорен к лишению свободы на срок до 15 лет с возможной конфискацией имущества, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоУкраинаПетр Порошенко

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