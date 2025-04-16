Порошенко стал обвиняемым по делу о госизмене и поставках угля из Донбасса

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) официально предъявлено обвинение в рамках дела о государственной измене и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщил украинский политолог Петр Олещук.

По его словам, 16 апреля обвинительный акт был направлен в суд, и материалы так называемого «угольного дела» переданы для рассмотрения по существу. Олещук отметил, что защите Порошенко потребовалось почти три года на ознакомление с материалами, в течение которых, по его утверждению, экс-президент игнорировал действия следствия.