В Британии хотят ограничить доступ в соцсети подросткам младше 16 лет
В Британии хотят ограничить доступ в соцсети подросткам младше 16 лет, пишет The Times.
Все из-за возможных психических проблем, пишет газета. Отмечается, что работа над соответствующим законопроектом находится «на ранней стадии», некоторые члены правительства считают, что меры «вряд ли зайдут так далеко».
По данным The Times, каждый пятый подросток в мире в возрасте от 8 до 25 лет страдает психическим расстройством. Исследования фиксируют ухудшение состояния психического здоровья у молодежи, которая чаще использует социальные сети, а также рост потребления ими сигарет, алкоголя и наркотиков.
Ранее стало известно, что в Дагестане девочки, избившие 13-летнюю школьницу, отрицают, что драка связана с популярным сериалом «Слово пацана», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru