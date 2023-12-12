Macan стал самым обсуждаемым инфлюенсером в соцсети «ВКонтакте» в 2023 году
Артист года по версии VK Музыки певец Macan (Андрей Косолапов) стал самым обсуждаемым инфлюенсером в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает пресс-служба компании, он обошёл рэпера Басту (Василий Вакуленко) и исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов), которые заняли второе и третье места, соответственно.
Среди зарубежных звёзд чаще всего обсуждали бизнесмена Илона Маска, а также певиц Мадонну и Леди Гагу.
Самым обсуждаемым российским фильмом стал «Чебурашка», зарубежным - «Барби». Лидерами в списке сериалов стали «Маша и Медведь» и «Одни из нас», соответственно.
Ранее официальное сообщество группы «Тату» в соцсети «ВКонтакте» заблокировало доступ к материалам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru