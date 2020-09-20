В Бресте на акции оппозиции прозвучали выстрелы и распылили газ

Милиция в Бресте произвела выстрелы во время акции протеста. Он мог носить предупредительный характер, предположила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, дополняет RT.

«Скорее всего», - уточнила она, отвечая на вопрос, был ли сделан ли выстрел в предупредительных целях, уточняет ТАСС.

«Мы не отрицаем. Вопрос - для чего был произведен выстрел вверх», - уточнила представитель МВД Белоруссии и заявила, что сотрудник милиции мог выстрелить в воздух, чтобы сдержать напор протестующих.