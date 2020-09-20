В Бресте на акции оппозиции прозвучали выстрелы и распылили газ
Милиция в Бресте произвела выстрелы во время акции протеста. Он мог носить предупредительный характер, предположила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, дополняет RT.
«Скорее всего», - уточнила она, отвечая на вопрос, был ли сделан ли выстрел в предупредительных целях, уточняет ТАСС.
«Мы не отрицаем. Вопрос - для чего был произведен выстрел вверх», - уточнила представитель МВД Белоруссии и заявила, что сотрудник милиции мог выстрелить в воздух, чтобы сдержать напор протестующих.
Против участников протестной акции минская милиция также применила газ, сообщает РИА Новости.
«Подтверждаем, что в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Некоторые граждане были задержаны, сейчас проводится разбирательство. Все эти люди нарушают закон о массовых мероприятиях, не подчиняются законным требованиям сотрудников милиции, что представляет угрозу, в том числе для мирного населения», - заявила Чемоданова.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором один из ОМОНовцев брызгает в лица протестующих из предмета, похожего на баллончик, какое-то вещество. Затем начинаются протесты.
Напомним, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты. Люди требуют повторных президентских выборов. Наиболее массовые несогласованные акции проводятся в Минске.
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