Стало известно количество задержанных в Минске
Правоохранители задержали во время протестов в Минске более 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
«В Минске уже более десяти задержанных. Все - за участие в несанкционированных акциях. Люди используют незарегистрированную символику», — заявила Чемоданова.
Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда на выборах президента с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция не признает результаты выборов. Во время протестов власти республики применили против участников свето-шумовые гранаты и другое травматическое оружие. Согласно официальной статистике, более 6,7 тысячи человек задержаны в первые дни. Официальное подтверждение властей получили три факта гибели людей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 148 / сут.
Умерли
19 418+79 / сут.
Выздоровели
909 тыс.+2 895 / сут.
- В Нижегородской области задымился танк-памятник
- Силуанов объяснил, зачем Россия кредитует Белоруссию
- Стало известно количество задержанных в Минске
- Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии
- Великобритания усилила патрулирование около российских границ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru