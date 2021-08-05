В США прокомментировали возможность въезда в страну с российскими вакцинами

Как заявила Псаки, об этом можно будет говорить, когда процесс вакцинации будет завершен, передает ТАСС. Она уточнила, что США предоставят необходимую информацию о нюансах въезда, как только это будет определено.

В США применяются вакцины производства Pfizer, Johnson и Moderna.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 200 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса (США).

