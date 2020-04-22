В борьбе с COVID-19 россияне стали активно скупать соль
На фоне пандемии коронавируса в России фиксируется повышенный спрос на пищевую соль. Как пишет «Коммерсантъ», он вырос на 20%. Источник отмечает, что такая покупательская активность обусловлена рекомендациями Минздрава, которые были представлены в начале апреля. В них специалисты советовали использовать солевой раствор для профилактики коронавирусной инфекции. Отмечалось, что промывание носа таким раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции. Эта процедура может быть эффективной в сочетании с другими мерами защиты.
Между тем, в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» подчеркнули, что производственные мощности предприятий РФ способны на 100% удовлетворить возникший повышенный спрос, а также дополнительно выпустить необходимое количество соли в случае его дальнейшего роста.
Ранее НСН писала, что во время пандемии коронавируса эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России рекомендовали замачивать овощи и зелень, купленные в магазине, перед приготовлением и использованием в пищу.
Специалисты считают, что 10-15 минут замачивания в воде достаточно помидорам и огурцам, зелени, чтобы избежать возможного распространения коронавируса. Продукты в твердой упаковке - пластиковой, металлической или стеклянной - надо помыть с мылом. Кроме того, эксперты напомнили о необходимости постоянной дезинфекции дома, дверных ручек, гаджетов.
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