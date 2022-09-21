«В больнице, скоро домой поедет»: представитель Бурунова подтвердила госпитализацию актера
Актер Сергей Бурунов госпитализирован с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом сообщила представитель артиста Анастасия Сайфулина в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Бурунов с подтвержденным COVID-19 был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
«Сергей Александрович действительно заболел ковидом, чувствует себя вполне нормально. Все формулировки в СМИ, которые используются – "экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести" – это обычные стандартные формулировки, которые пишут при госпитализации», — рассказала Сайфулина.
По словам представителя Бурунова, артист «чувствует себя хорошо, передает всем привет, рекомендует пользоваться санитайзерами, носить маски». Сайфулина добавила, что актер «в больнице, скоро домой поедет».
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