В больницах шести регионов РФ осталось всего 10% коек для больных COVID-19

Наиболее критичная ситуация с коронавирусом сложилась в шести регионах РФ – там в больницах для пациентов с COVID-19 осталось менее 10% мест. Об это пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Она отметила, что в 43 регионах наблюдается загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня. Всего по стране в специальных отделениях для больных COVID-19 занято 78,2% мест. При этом наиболее тяжелая ситуация сейчас в Ивановской и Орловской областях, республиках Мордовия, Коми, в Крыму и Санкт-Петербурге. В этих регионах загруженность превышает 90%.