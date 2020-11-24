В больницах шести регионов РФ осталось всего 10% коек для больных COVID-19

Наиболее критичная ситуация с коронавирусом сложилась в шести регионах РФ – там в больницах для пациентов с COVID-19 осталось менее 10% мест. Об это пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Она отметила, что в 43 регионах наблюдается загруженность коечного фонда выше среднероссийского уровня. Всего по стране в специальных отделениях для больных COVID-19 занято 78,2% мест. При этом наиболее тяжелая ситуация сейчас в Ивановской и Орловской областях, республиках Мордовия, Коми, в Крыму и Санкт-Петербурге. В этих регионах загруженность превышает 90%.

Голикова сообщила об усложнении ситуации с распространением коронавируса в РФ

Вице-премьер уточнила, что из 274 тысяч ковидных коек, 150 тысяч оснащены подачей кислорода и более 31 тысячи – аппаратами ИВЛ.

Голикова добавила, что многие пациенты не остаются в больницах надолго и выписываются для прохождения амбулаторного лечения дома, получая предоставленные из больниц препараты.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваПандемияКоронавирус
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