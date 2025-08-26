В больницах после пожара в Рязанской области остаются 25 человек

После крупного пожара на предприятии в Шиловском районе Рязанской области в медицинских учреждениях Москвы и региона продолжают лечение 25 человек, сообщили во вторник в оперштабе.

Возгорание в производственном цехе произошло 15 августа. Подтверждена гибель 28 человек, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

После ЧП под Рязанью в больницах остаются 37 пострадавших

По данным властей, в поселке Лесной работает штаб помощи пострадавшим. Социальные службы приняли 85 заявлений: 68 гражданам уже перечислены выплаты за утрату имущества.

Средства получили 16 из 17 семей погибших, а также двое пострадавших из 11 подавших заявки на компенсацию по ранению, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеГоспитализацияРязанская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры