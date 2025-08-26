Латвийским пограничникам пригрозили увольнением за русский язык

Латвийским пограничникам запретили использовать русский язык при исполнении служебных обязанностей и размещать в соцсетях записи в поддержку России. Об этом заявил глава государственной охраны генерал Гунарс Пуятс в эфире TV24.

По его словам, сотрудники обязаны общаться только на латышском языке. Исключение допускается лишь в случаях, когда необходимо взаимодействовать с иностранцами, не владеющими государственным. Нарушение этого правила может повлечь увольнение.