Латвийским пограничникам пригрозили увольнением за русский язык

Латвийским пограничникам запретили использовать русский язык при исполнении служебных обязанностей и размещать в соцсетях записи в поддержку России. Об этом заявил глава государственной охраны генерал Гунарс Пуятс в эфире TV24.

По его словам, сотрудники обязаны общаться только на латышском языке. Исключение допускается лишь в случаях, когда необходимо взаимодействовать с иностранцами, не владеющими государственным. Нарушение этого правила может повлечь увольнение.

Пуятс также сообщил о проверке лояльности работников.

По его словам, уже были зафиксированы случаи увольнения сотрудников за публикации в поддержку России, так как они, по версии руководства, «подрывали престиж пограничной службы», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
