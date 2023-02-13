В Болгарии призвали не выплачивать России неустойку по газовому контракту

Болгария может отказаться платить России неустойку по газовому контракту. С таким заявлением порталу «24 часа» выступил экономист Евгений Кынев.

Чешская компания потребовала у «Газпрома» 45 миллионов долларов

Он считает, что Софии следует требовать от Москвы выплатить неустойку. Причиной он назвал решение РФ перевести оплату газа на рубли.

Болгарский экономист обвинил «Газпром» в невыполнении обязательств, когда София отказалась платить за энергоносители в российской валюте.

По его мнению, это дает Болгарии юридические основания требовать неустойку с РФ.

Арбитражное разбирательство с «Газпромом» ранее инициировала чешская энергетическая компания ČEZ, сообщают СМИ. От российского газового гиганта требуют крупную компенсацию, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолгарияРоссийский ГазГазпром
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