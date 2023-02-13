В Болгарии призвали не выплачивать России неустойку по газовому контракту
Болгария может отказаться платить России неустойку по газовому контракту. С таким заявлением порталу «24 часа» выступил экономист Евгений Кынев.
Он считает, что Софии следует требовать от Москвы выплатить неустойку. Причиной он назвал решение РФ перевести оплату газа на рубли.
Болгарский экономист обвинил «Газпром» в невыполнении обязательств, когда София отказалась платить за энергоносители в российской валюте.
По его мнению, это дает Болгарии юридические основания требовать неустойку с РФ.
Арбитражное разбирательство с «Газпромом» ранее инициировала чешская энергетическая компания ČEZ, сообщают СМИ. От российского газового гиганта требуют крупную компенсацию, передает НСН.
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