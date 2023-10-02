Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Болгария запретит въезд автомобилей с российскими номерами на территорию страны со 2 октября. Об этом заявил глава пограничной полиции республики Антон Златанов, передает издание «24 часа».

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«Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей», — отметил руководитель ведомства.

Ограничения распространяются как на легковые, так и на грузовые авто.

Ранее въезд машин с российскими номерами запретили Латвия, Финляндия, Эстония, напоминает RT. Кроме того, аналогичные меры ввели Литва, Польша и Норвегия, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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