Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
Болгария запретит въезд автомобилей с российскими номерами на территорию страны со 2 октября. Об этом заявил глава пограничной полиции республики Антон Златанов, передает издание «24 часа».
«Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей», — отметил руководитель ведомства.
Ограничения распространяются как на легковые, так и на грузовые авто.
Ранее въезд машин с российскими номерами запретили Латвия, Финляндия, Эстония, напоминает RT. Кроме того, аналогичные меры ввели Литва, Польша и Норвегия, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения
- Азаров: Население Украины сократилось до 23 млн человек
- ВСУ пытались атаковать российские позиции около Торского в ДНР
- NHK: Япония не смогла договориться с Россией о вылове рыбы у юга Курил
- Боррель: ЕС попросит США продолжать финансирование Украины
- Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев
- ВЦИОМ: Треть россиян назвали SHAMANа певцом года на российской эстраде
- Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
- Губернатор Гладков: При обстреле Белгородской области пострадало четыре человека
- ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru