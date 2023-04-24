В Богородском округе Подмосковья отменили массовые мероприятия по случаю 9 мая
Глава Богородского округа Московской области Игорь Сухин в своём Telegram-канале объявил об отмене массовых праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.
По его словам, решение было принято после падения беспилотника украинского производства
Он отметил, что с целью избежать большого скопления людей отменили памятное шествие в преддверии праздника, Парад на Площади Победы, а также вечерний концерт, при этом сохранятся выступления в Домах культуры и образовательных учреждениях.
«А вот, что мы точно сделаем, так это выйдем во дворы, к домам ветеранов, с индивидуальными концертами. Лично поздравим каждого», - добавил Сухин.
Ранее стало известно, что в Московской области в районе Богородского округа упал беспилотник UJ-22 Airborn, который был начинён канадскими подрывными зарядами М112 на основе взрывчатки С4, сообщает RT.
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