В Благовещенске задержан живодер, убивший собаку
В Благовещенске задержали живодера, который убил ротвейлера, скинув его с пятого этажа, сообщает управление МВД по Амурской области.
По данному факту заведено уголовное дело. 2 марта в доме 261 на улице Ломоносова нетрезвый 35-летний мужчина находился в гостях у родственников. Ротвейлер хозяев жилища чем-то ему помешал.
Злоумышленник выбросил его с балкона пятого этажа, животное от полученных травм скончалось.
Пса нашли соседи и вызвали полицию. Мужчину задержали. Он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет колонии.
Ранее на Камчатке заведено дело за жестокое убийство котят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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