В Благовещенске задержан живодер, убивший собаку

По данному факту заведено уголовное дело. 2 марта в доме 261 на улице Ломоносова нетрезвый 35-летний мужчина находился в гостях у родственников. Ротвейлер хозяев жилища чем-то ему помешал.

Злоумышленник выбросил его с балкона пятого этажа, животное от полученных травм скончалось.

Пса нашли соседи и вызвали полицию. Мужчину задержали. Он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет колонии.

Ранее на Камчатке заведено дело за жестокое убийство котят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

