В Москве задержан живодер, засунувшего кота в микроволновку
В Москве задержан подозреваемый в жестоком обращении с животным, сообщает ТАСС.
Это произошло после появления в соцсетях видео с издевательствами 33-летнего мужчины над котом и жалоб пользователей на поведение живодера. Сотрудники правоохранительных органов получили заявление о том, что в интернете появилось завись жестокого обращения с котом.
Злоумышленник пинал животное, кидал о стену, душил и запирал в микроволновой печи. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел для разбирательства. Ему грозит уголовное преследование.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в России ужесточают ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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