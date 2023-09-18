В Москве задержан живодер, засунувшего кота в микроволновку

Это произошло после появления в соцсетях видео с издевательствами 33-летнего мужчины над котом и жалоб пользователей на поведение живодера. Сотрудники правоохранительных органов получили заявление о том, что в интернете появилось завись жестокого обращения с котом.

Злоумышленник пинал животное, кидал о стену, душил и запирал в микроволновой печи. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел для разбирательства. Ему грозит уголовное преследование.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в России ужесточают ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

