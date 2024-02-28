На Камчатке заведено дело за убийство котят молотком
На двух жителей Корякского округа на Камчатке завели уголовное дело по подозрению в жестоком обращении с животными, сообщает УМВД России по региону.
Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
В феврале 50-летний мужчина попросил своего знакомого за 5 тыс. рублей избавиться от трех котят. Он согласился и в квартире забил животных молотком. В правоохранительные органы о случившемся сообщили местные жители, которые видели, как злоумышленник выбросил убитых животных.
Ранее стало известно, что в России могут конфисковывать домашних и диких животных за жестокое обращение с ними, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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