На Камчатке заведено дело за убийство котят молотком

Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В феврале 50-летний мужчина попросил своего знакомого за 5 тыс. рублей избавиться от трех котят. Он согласился и в квартире забил животных молотком. В правоохранительные органы о случившемся сообщили местные жители, которые видели, как злоумышленник выбросил убитых животных.

Ранее стало известно, что в России могут конфисковывать домашних и диких животных за жестокое обращение с ними, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

