В Благовещенске задержали сообщившего о «минировании» школ подростка

Информация оказалась ложной. Против несовершеннолетнего завели уголовное дело. Сообщение о «минировании» поступило на единый номер пожарной службы 101 26 января. Предметов, представляющих опасность, в образовательных учреждениях обнаружено не было.

Как оказалось, подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее более десяти школ эвакуированы в Копейске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

