В Благовещенске задержали сообщившего о «минировании» школ подростка
Правоохранительные органы Благовещенска задержала 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы о якобы заложенных в школах взрывных устройствах, сообщает УМВД по Амурской области.
Информация оказалась ложной. Против несовершеннолетнего завели уголовное дело. Сообщение о «минировании» поступило на единый номер пожарной службы 101 26 января. Предметов, представляющих опасность, в образовательных учреждениях обнаружено не было.
Как оказалось, подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Ранее более десяти школ эвакуированы в Копейске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru