ВКС получили партию новых истребителей Су-35С
Воздушно-космические силы РФ России получили партию новых истребителей Су-35С. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»).
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина... изготовил и передал Минобороны России новые самолеты Су-35С», — указали в пресс-службе ОАК.
Отмечается, что истребители поколения 4++ прошли наземные и летные испытания в различных рабочих режимах. Самолеты совершили полет с аэродрома завода к месту базирования.
По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре вышел на «ритмичный темп производства» в рамках программы 2024 года, отправленная ВКС партия истребителей стала уже второй.
Первая в текущем году партия самолетов Су-35С была передана Минобороны в апреле, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru