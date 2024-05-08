ВКС получили партию новых истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы РФ России получили партию новых истребителей Су-35С. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина... изготовил и передал Минобороны России новые самолеты Су-35С», — указали в пресс-службе ОАК.

Отмечается, что истребители поколения 4++ прошли наземные и летные испытания в различных рабочих режимах. Самолеты совершили полет с аэродрома завода к месту базирования.

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре вышел на «ритмичный темп производства» в рамках программы 2024 года, отправленная ВКС партия истребителей стала уже второй.

Первая в текущем году партия самолетов Су-35С была передана Минобороны в апреле, напоминает RT.

