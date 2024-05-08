Блогер Ивлеева заявила, что вернулась в шоу «Орел и решка»
Блогер Анастасия Ивлеева сообщила о проведении съемок шоу «Орла и решки». Подписчики артистки сделали вывод, что та появится в новых выпусках шоу.
Накануне один из Telegram-каналов отреагировал на новые фото Ивлеевой, написав: «Даешь "Орел и решка" по городам России». Блогер в свою очередь ответила администраторам Telegram-канала.
«Девочки, не поверите, в процессе!» — написала Ивлеева в своих соцсетях.
Позже владелица бренда «Орел и решка», экс-продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина возмутилась заявлением Ивлеевой и обвинила ее во лжи. Продюсер официально заявила, что новых выпусков шоу с Ивлеевой не будет.
Ранее стало известно, что Ивлеева удалила все публикации в Instagram (платформа запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Там на нее подписано более 26 миллионов человек, напоминает RT.
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