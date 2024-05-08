СМИ: Совфед проведет заседание для обсуждения кандидатур силового блока 15 мая
8 мая 202411:52
Совет Федерации РФ может 15 мая провести внеочередное заседание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.
Собеседник агентства допустил, что Совфед соберется для обсуждения кандидатур на посты в «силовом блоке» правительства.
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко допустила, что до 15 мая палате представят кандидатов в «силовой блок» кабмина, а сенаторы рассмотрят их, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru