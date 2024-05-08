Коломойскому на Украине предъявили новое обвинение

Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду, что Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) предъявлено новое обвинение в организации заказного убийства. Имя подозреваемого не называется, однако по информации украинских СМИ, речь идет о Коломойском.

Бизнесмен находится под стражей с сентября 2023 года по делу о мошенничестве. Ранее суд продлил ему арест до 2 июня.

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По данным следствия, бизнесмен, основываясь на мотивах личной мести, организовал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Для реализации плана он привлек группу лиц, которая занималась совершением особо тяжких преступлений. Директору компании было нанесено несколько ножевых ранений, однако он выжил.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех причастных к совершению преступления, указывает ведомство.

Ранее сообщалось, что суд Адыгеи взыскал имущество Коломойского и партнеров в доход России, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Маркив
ТЕГИ:Уголовное ДелоИгорь Коломойский

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