Коломойскому на Украине предъявили новое обвинение

Офис генерального прокурора Украины сообщил в среду, что Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) предъявлено новое обвинение в организации заказного убийства. Имя подозреваемого не называется, однако по информации украинских СМИ, речь идет о Коломойском.

Бизнесмен находится под стражей с сентября 2023 года по делу о мошенничестве. Ранее суд продлил ему арест до 2 июня.