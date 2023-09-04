Аноним «заминировал» московские школы и торговые центры

Эвакуация людей не проводится. По неподтвержденной информации, сообщения о минирования поступили из Украины.

Около двух недель назад в Москве произошла аналогичная ситуация, когда с территории Украины хулиган сообщил о минировании всех школ и ТЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».