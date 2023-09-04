Аноним «заминировал» московские школы и торговые центры
4 сентября 202311:58
В Москве неизвестный сообщил о «минировании» всех торговых центров и школ в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Эвакуация людей не проводится. По неподтвержденной информации, сообщения о минирования поступили из Украины.
Около двух недель назад в Москве произошла аналогичная ситуация, когда с территории Украины хулиган сообщил о минировании всех школ и ТЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru