СМИ: Банки обяжут согласовывать кредиты с родственниками клиентов
В России может появиться дополнительная верификация финансовых операций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По данным издания, инициатива предусматривает, что банки России будут обязаны предоставлять клиентам возможность оформлять доверенность на третье лицо, которое также сможет отклонять или подтверждать операции, инициированные кредитными организациями.
Также уточняется, что инициатива направлена на усиление защиты средств граждан. Предполагается, что подобная мера поможет бороться с мошенничеством. Госдума может рассмотреть ее уже в весеннюю сессию.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому у россиян с 1 марта 2025 года появится возможность устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Согласно закону, россияне смогут установить в собственной истории кредитов запрет на подписание договоров потребительского займа с банками и микрофинансовыми организациями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru