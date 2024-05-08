В Роспотребнадзоре исключили возможность завоза в Россию вируса Эболы
В Роспотребнадзоре полностью исключили возможность завоза в Россию вируса Эболы из Бурунди, где зафиксирован летальный случай из-за синдрома, похожего на геморрагический, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, погиб 9-летний ребенок, прибывший в Бурунди вместе с родителями из Демократической Республики Конго. В настоящее время началось эпидемическое расследование произошедшего. В больнице, где зафиксирована смерть ребенка, приняты меры по профилактике опасных болезней.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день активных вспышек Эбола в странах мира не зарегистрировано. Последний раз случаи инфицирования этим вирусом фиксировались в 2023 году в Демократической Республике Конго.
Ранее Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Ласса в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru