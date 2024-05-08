Единственный в РФ боевой истребитель И-16 поднимется в небо в Новосибирске 9 мая

Истребитель участвовал в боях в Великой Отечественной войне и был восстановлен к 79-й годовщине Победы.

«В этом году советский И-16 станет единственным боевым историческим самолетом, который поднимется в небо в рамках акции "Бессмертный авиаполк"», — рассказал Осятинский.

Фрагменты истребителя были найдены в июне 1992 года в Карелии, предположительно, самолет состоял на вооружении в 155 истребительном авиаполку, базирующемся в этом районе. В том же году обнаруженные элементы перевезли в Новосибирск. Реставрацию самолета провели Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова и компания «Авиареставрация», окончательную сборку и испытания — в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина.

Как отметил заслуженный летчик-испытатель РФ, директор СибНИА Владимир Барсук, истребитель был выпущен в 1939 году.

«Как на них воевали — для меня до сих пор не совсем понятно. Очень мало топлива — на 40 минут бензина... Очень плохой обзор, нет никакой автоматики – даже нет авиагоризонта. Для того, чтобы выполнить посадку, надо высунуться в поток (встречный поток воздуха. — НСН)», — подчеркнул эксперт.

