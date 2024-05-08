Единственный в РФ боевой истребитель И-16 поднимется в небо в Новосибирске 9 мая
Единственный в России боевой истребитель И-16 поднимется в небо на Параде Победы 9 мая в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента фонда «Крылатая память победы» Бориса Осятинского.
Истребитель участвовал в боях в Великой Отечественной войне и был восстановлен к 79-й годовщине Победы.
«В этом году советский И-16 станет единственным боевым историческим самолетом, который поднимется в небо в рамках акции "Бессмертный авиаполк"», — рассказал Осятинский.
Фрагменты истребителя были найдены в июне 1992 года в Карелии, предположительно, самолет состоял на вооружении в 155 истребительном авиаполку, базирующемся в этом районе. В том же году обнаруженные элементы перевезли в Новосибирск. Реставрацию самолета провели Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова и компания «Авиареставрация», окончательную сборку и испытания — в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина.
Как отметил заслуженный летчик-испытатель РФ, директор СибНИА Владимир Барсук, истребитель был выпущен в 1939 году.
«Как на них воевали — для меня до сих пор не совсем понятно. Очень мало топлива — на 40 минут бензина... Очень плохой обзор, нет никакой автоматики – даже нет авиагоризонта. Для того, чтобы выполнить посадку, надо высунуться в поток (встречный поток воздуха. — НСН)», — подчеркнул эксперт.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Совфед проведет заседание для обсуждения кандидатур силового блока 15 мая
- Коломойскому на Украине предъявили новое обвинение
- Единственный в РФ боевой истребитель И-16 поднимется в небо в Новосибирске 9 мая
- СМИ: Король Великобритании Карл III оказал своему сыну принцу Гарри в аудиенции
- Блогер Ивлеева заявила, что вернулась в шоу «Орел и решка»
- СМИ: Банки обяжут согласовывать кредиты с родственниками клиентов
- SHAMAN представит версию песни «Черный ворон» в честь Дня Победы
- Кантемир Балагов приступил к работе над фильмом «Бабочковый джем»
- На Солнце произошла новая мощная вспышка высшего балла X
- СМИ: Китай резко поднял тарифы на ж/д перевозки грузов в РФ и Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru