Под Авдеевкой обнаружили заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами
Заминированный схрон с гранатометами, боеприпасами и огнеметами обнаружили в пригороде Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Тайник выявили в ходе совместных мероприятий ведомства и органов военной контрразведки Центрального военного округа. В схроне обнаружили в том числе американский ПТРК FGM-148 Javelin, два шведских ручных противотанковых гранатомета Sakrat, два реактивных пехотных огнемета.
Как отметили в ФСБ, контрразведывательные органы продолжают оперативные мероприятия.
Ранее силовики обнаружили в Авдеевке заминированные тайники с иностранным оружием, нацистской символикой и шприцами с неизвестным веществом, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru