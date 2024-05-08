СМИ: Король Великобритании Карл III оказал своему сыну принцу Гарри в аудиенции

Принц прибыл в Лондон 8 мая по случаю 10-летия «Игр непобежденных». Международные соревнования бывших или действующих военнослужащих, получивших ранения или увечья на службе, проводятся в разных странах с 2014 года по его инициативе.

Гарри был намерен в ходе этой поездки также встретиться и с отцом, у которого недавно выявили рак, но накануне стало известно, что король отказал сыну в его просьбе о встрече.

При этом источники из королевской семьи утверждают, что на самом деле у короля Карла III была возможность пообщаться с младшим сыном.

Ранее принц Гарри заявил, что не похож на королевскую семью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

