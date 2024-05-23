В Благовещенске появился самый большой фонтанный комплекс в Евразии

Как говорят местные власти, это самый большой комплекс в Евразии. Его возвели рядом с главной площадью города, на территории строящегося культурного центра «Трибуна Холл».

Фонтанный комплекс включает в себя 12 плоских чаш, соединенных общим каналом, из которых бьют более двух тысяч струй. Дополняют фонтаны прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, музыкальное сопровождение.

Ранее власти Амурской области сообщали, что центр «Трибуна холл» площадью 13 гектаров будет сопоставим по масштабу с московском парком «Зарядье».

Ранее в Дербенте появился крупнейший в России фонтан, на котором можно будет устраивать светомузыкальные шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

