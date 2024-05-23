В Благовещенске появился самый большой фонтанный комплекс в Евразии
В Благовещенске открыли светомузыкальную аллею фонтанов площадью три тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.
Как говорят местные власти, это самый большой комплекс в Евразии. Его возвели рядом с главной площадью города, на территории строящегося культурного центра «Трибуна Холл».
Фонтанный комплекс включает в себя 12 плоских чаш, соединенных общим каналом, из которых бьют более двух тысяч струй. Дополняют фонтаны прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, музыкальное сопровождение.
Ранее власти Амурской области сообщали, что центр «Трибуна холл» площадью 13 гектаров будет сопоставим по масштабу с московском парком «Зарядье».
Ранее в Дербенте появился крупнейший в России фонтан, на котором можно будет устраивать светомузыкальные шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru