Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве
Сезон фонтанов начался в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В столице действуют традиционные, сухие, плавающие, музыкальные, светодинамические фонтаны, и включение всех объектов – «символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы». Как отметил Собянин, перед запуском фонтанов специалисты очищают чаши, проверяют подсветку и инженерные системы, монтируют и регулируют оборудование, светильники и форсунки. После заполнения фонтанов водой проходит последняя проверка.
По словам мэра, в столице уделяют пристальное внимание сохранению и восстановлению фонтанов: в частности, в прошлом году после капитального ремонта запустили светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно», а также комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале.
«Фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее», – подчеркнул Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru