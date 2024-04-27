Сергей Собянин объявил о начале сезона фонтанов в Москве

Сезон фонтанов начался в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В столице действуют традиционные, сухие, плавающие, музыкальные, светодинамические фонтаны, и включение всех объектов – «символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы». Как отметил Собянин, перед запуском фонтанов специалисты очищают чаши, проверяют подсветку и инженерные системы, монтируют и регулируют оборудование, светильники и форсунки. После заполнения фонтанов водой проходит последняя проверка.

По словам мэра, в столице уделяют пристальное внимание сохранению и восстановлению фонтанов: в частности, в прошлом году после капитального ремонта запустили светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно», а также комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале.

«Фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее», – подчеркнул Собянин.

