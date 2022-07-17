В Дербенте появился самый большой светомузыкальный фонтан в России
В Дербенте появился крупнейший в России фонтан, на котором можно будет устраивать светомузыкальные шоу, сообщает РИА Новости.
Его открыли в парке имени Низами Гянджеви. Общая площадь фонтана превышает 4,7 тысячи квадратных метров. Комплекс выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня. Объект оснащен 1368 световыми прожекторами, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и акустической системой.
Количество струй составляет более 2,2 тысячи, а их высота достигает 30 метров, что превосходит большинство фонтанов в России.
В технологическом помещении объекта располагается интерактивный музей.
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