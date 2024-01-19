«Билайн» восстановил работу после сбоя

«Билайн» возобновил работу после сбоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на мобильного оператора.

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«В настоящий момент сеть "Билайна" работает штатно», - говорится в сообщении.

По данным сайта «Сбой.рф», российские абоненты «Билайна» жалуются на работу оператора, по состоянию к утру пятницы было зафиксировано почти 3,5 тысячи жалоб.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Мобильные ОператорыСбойМобильная Связь

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