«Билайн» восстановил работу после сбоя
19 января 202411:38
«Билайн» возобновил работу после сбоя, сообщает РИА Новости со ссылкой на мобильного оператора.
«В настоящий момент сеть "Билайна" работает штатно», - говорится в сообщении.
По данным сайта «Сбой.рф», российские абоненты «Билайна» жалуются на работу оператора, по состоянию к утру пятницы было зафиксировано почти 3,5 тысячи жалоб.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Против актера Руденко возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта
- СМИ: С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30%
- РСТ: Турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
- Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
- «Билайн» восстановил работу после сбоя
- Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
- Сбербанк отразил более 600 кибератак с начала СВО
- Актер из «Слова пацана» признался, что никогда не дрался
- Падчерица Ивана Урганта снялась в фильме Tendaberry
- Актер из «Слова пацана» рассказал, о чем можно снять второй сезон сериала
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru