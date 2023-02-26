В Берлине снова несут цветы к подбитому танку около посольства РФ

Около установленного возле российской дипмиссии в Берлине подбитого танка происходят перепалки между проукраинскими активистами, которые организовали акцию, и жителями немецкой столицы, несущими к боевой машине цветы. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство России в ФРГ заявило о реакции немцев на танк у здания дипломатической миссии

Граждане Берлина призывают проукраинских активистов вспомнить историю. Последние организовали акцию в связи с годовщиной проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине и установили напротив российского посольства подбитый российский танк.

Многие жители немецкой столицы, выступающие против отправки Германией оружия на Украину, принесли цветы и украсили ими танк. Инициаторы акции сбрасывали их, местная полиция практически не вмешивалась. Но берлинцы снова возвращались к российской дипмиссии с цветами и украшали танк.

Накануне в Берлине состоялась многотысячная демонстрация против поставок ФРГ оружия Украине и мирные переговоры Киева и Москвы. По данным полиции, ее участниками стали 13 тыс. человек.

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ФОТО: РИА Новости
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