В Берлине снова несут цветы к подбитому танку около посольства РФ
Около установленного возле российской дипмиссии в Берлине подбитого танка происходят перепалки между проукраинскими активистами, которые организовали акцию, и жителями немецкой столицы, несущими к боевой машине цветы. Об этом сообщает ТАСС.
Граждане Берлина призывают проукраинских активистов вспомнить историю. Последние организовали акцию в связи с годовщиной проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине и установили напротив российского посольства подбитый российский танк.
Многие жители немецкой столицы, выступающие против отправки Германией оружия на Украину, принесли цветы и украсили ими танк. Инициаторы акции сбрасывали их, местная полиция практически не вмешивалась. Но берлинцы снова возвращались к российской дипмиссии с цветами и украшали танк.
Накануне в Берлине состоялась многотысячная демонстрация против поставок ФРГ оружия Украине и мирные переговоры Киева и Москвы. По данным полиции, ее участниками стали 13 тыс. человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- Российские ВКС атаковали украинские позиции в Авдеевке
- Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике
- В Чехии назвали вероятный вариант окончания конфликта между Украиной и Россией
- В Берлине снова несут цветы к подбитому танку около посольства РФ
- Пригожин опроверг уничтожение танков Leopard «вагнеровцами»
- Массовое ДТП под Нижним Новгородом осложнилось утечкой битума
- В Госдуме рассказали, как ремонт военной техники повлияет на результаты РФ в зоне СВО
- Зеленский через возвращение Крыма хочет восстановить мир на Украине
- Глава ЦРУ назвал отношение Нарышкина в ходе встречи в 2022 году «дерзким»
- Не жить в иллюзиях. В России готовы защищать страну ядерным оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru