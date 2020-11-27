В Белоруссии заявили об эффективности российской вакцины около 95%

Посол РФ в Белоруссии заявил, что результаты тестирования российской вакцины против коронавируса показали эффективность около 95 %. Об этом сообщает ТАСС.

Вакцина «Спутник V» стала первой в России и мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Сейчас вакцина проходит стадию пострегистрационных испытаний.



