В Белоруссии зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что у вернувшейся из Италии жительницы Витебска обнаружен короноварис. Соответствующие исследования дали положительный результат, сообщает ТАСС.
«Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ (Республиканский научно-практический центр - прим. НСН) эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV», - говорится в сообщении министерства.
Жительница Витебска вместе с двумя коллегами были приглашены в учреждение здравоохранения после их поездки в северную Италию. В больнице им провели необходимые тесты и анализы.
«Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех троих удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные», - информирует Минздрав Белоруссии.
Также в Минске сообщили, что в учреждениях здравоохранения Белоруссии с подозрением на коронавирус находятся три пациента, но у них клинических проявлений заболевания не наблюдается.
Напомним, ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае - свыше 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, согласно данным ВОЗ, в 53 странах. Число зараженных там превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
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