В Белоруссии зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

Жительница Витебска вместе с двумя коллегами были приглашены в учреждение здравоохранения после их поездки в северную Италию. В больнице им провели необходимые тесты и анализы.

«Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех троих удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные», - информирует Минздрав Белоруссии.

Также в Минске сообщили, что в учреждениях здравоохранения Белоруссии с подозрением на коронавирус находятся три пациента, но у них клинических проявлений заболевания не наблюдается.

Напомним, ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае - свыше 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, согласно данным ВОЗ, в 53 странах. Число зараженных там превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.

