В Белоруссии запретили российскую гречку «Фермер»
Российскую гречневую крупу «Фермер» запретили продавать в Белоруссии из-за времени варки. Соответствующие данные появились в реестре опасной продукции республиканского Госстандарта.
Речь идет о гречке производства ООО «Дары полей» из Барнаула Алтайского края. Отмечается, что развариваемость крупы высшего сорта составила 29 минут, при этом норма — не дольше 25 минут.
«Из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — указано в сообщении.
По данным реестра, продукт не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также «Крупа гречневая. Технические условия».
Запрет на ввоз и обращение крупы начнет действовать с 11 января.
Ранее Украина продлила запрет на ввоз товаров из России, в том числе мяса, рыбы, чая, кофе, детского питания, кондитерских изделий, спиртных напитков и табака.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru