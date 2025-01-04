В Белоруссии запретили российскую гречку «Фермер»

Российскую гречневую крупу «Фермер» запретили продавать в Белоруссии из-за времени варки. Соответствующие данные появились в реестре опасной продукции республиканского Госстандарта.

Речь идет о гречке производства ООО «Дары полей» из Барнаула Алтайского края. Отмечается, что развариваемость крупы высшего сорта составила 29 минут, при этом норма — не дольше 25 минут.

«Из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — указано в сообщении.

По данным реестра, продукт не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также «Крупа гречневая. Технические условия».

Запрет на ввоз и обращение крупы начнет действовать с 11 января.

Ранее Украина продлила запрет на ввоз товаров из России, в том числе мяса, рыбы, чая, кофе, детского питания, кондитерских изделий, спиртных напитков и табака.

