Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
Власти Украины продлили запрет на ввоз в страну товаров из России. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Речь идёт, в том числе, о запрете на ввоз мяса и рыбы, чая и кофе, кондитерских изделий и детского питания, спиртных напитков и табачных изделий, транспортных средств и сельхозпродукции.
Впервые данное ограничение было введено в 2015 году
«Кабмин продлил запрет на ввоз на Украину товаров из РФ до 31 декабря 2025 года», - написал Гончаренко.
Ранее правительство России приняло постановление о продлении продовольственного эмбарго до конца 2026 года, включив в ограничительный перечень Новую Зеландию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru