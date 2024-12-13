Украина продлила запрет на ввоз товаров из России

Речь идёт, в том числе, о запрете на ввоз мяса и рыбы, чая и кофе, кондитерских изделий и детского питания, спиртных напитков и табачных изделий, транспортных средств и сельхозпродукции.

Впервые данное ограничение было введено в 2015 году

«Кабмин продлил запрет на ввоз на Украину товаров из РФ до 31 декабря 2025 года», - написал Гончаренко.

Ранее правительство России приняло постановление о продлении продовольственного эмбарго до конца 2026 года, включив в ограничительный перечень Новую Зеландию, сообщает RT.

